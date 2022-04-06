انتهت في الدوري - بيراميدز (2)-(3) الزمالك.. الأبيض يحصد الثلاث نقاط

يستضيف بيراميدز فريق الزمالك ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة بينما الزمالك ثالثا بـ 25 نقطة ولعب كل منهما 11 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق96 نهاية المباراة

ق93 طرد الونش بعد تلقي البطاقة السفراء الثانية

ق90 احتساب 4 دقائق وقت بدل من الضائع

ق79 نزول إسلام جابر وعبد الله جمعة بدلا من إمام عاشور وعمر السعيد

ق72 تبديلان هجوميان لبيراميدز بنزول إريك تراوري وفخر الدين بدلا من توريه ومحمد حمدي

ق70 خروج عبد الشافي ونزول حازم إمام بدلا منه

ق64 نزول محمد عبد الغني بدلا من حمزة المثلوثي المصاب

ق60 توقف المباراة بسبب إصابة حمزة المثلوثي وإبراهيم عادل

ق53 جووول إمام عاشور من تسديدة صاروخية

ق49 تسديدة من إبراهيم عادل بعيدة عن مرمى أبو جبل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 جوووول عمر السعيد يحول عرضية إمام عاشور لهدف التعادل

ق45 إكرامي يتصدى لصاروخية إمام عاشور

ق34 جووول لاكاي يسجل هدف التقدم بعد عرضية من إبراهيم عادل

ق33 أبو جبل يتألق لتسديدة إبراهيم عادل

ق21 هدوء في المباراة بعد التعادل

ق16 تسديدة من محمد حمدي تتحول إلى ركنية

ق12 جووووول علي جبر يسجل من رأسية بعرضية من ركنية السعيد

ق9 أبو جبل يتألق أمام تسديدة عبد الله السعيد

ق8 شريف إكرامي يتألق لتسديدة بنشرقي

ق4 جووووول بنشرقي بعد عرضية أرضية من عمر السعيد

ق2 تسديدة قوية من إبراهيما توريه تصطدم بمحمود علاء ويخرجها عبد الله السعيد خارج الملعب للعلاج

انطلاق المباراة