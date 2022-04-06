انتهت دوري الأبطال – تشيلسي (1) - (3) ريال مدريد.. فياريال (1) - (0) بايرن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي X ريال مدريد

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف.

ق86: مشاركة جاريث بيل وداني سيبايوس بدلا من بنزيمة وفالفيردي.

ق74: كامافينجا يشارك بدلا من كروس.

ق70: تسديدة صاروخية من ماونت مرت أعلى مرمى تشيلسي بقليل.

ق69: لوكاكو يهدر هدفا لتشيلسي بعدما مرت رأسيته لخارج الملعب رغم هروبه من الرقابة.

ق64: تبديل لريال مدريد بمشاركة ناتشو بدلا من ميليتاو.

ق62: تبديلان لتشيلسي بمشاركة لوكاكو ولوفتس تشيك بدلا من بوليسيتش وجورجينيو.

ق50: تسديدة قوية من أزبليكويتا وتصدي خرافي من كورتوا.

ق46: جووووووووووووووووووووووول خطأ قااااااااااتل من ميندي وبنزيمة يخطف الكرة ويسدد الكرة في الشباك الخالية من حارسها من منتصف الملعب ليتمم الهاتريك.

انطلاق الشوط الثاني.

تبديلان لتشيلسي بمشاركة زياش وكوفاسيتش بدلا من بدلا كانتي وكريستنسين.

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين لهدف.

ق40: جووووووووووووووووول أووووول لتشيلسي برأسية من هافيرتز بعد تمريرة طولية من جورجينيو.

ق24: جوووووووووووووووووووووووووول يا رباااااااااااااااه بنزيمة والثااااااااااااني برأسية رائعة للغاية عكس تجاه ميندي بعد عرضية من مودريتش.

ق21: جوووووووووووووول بنزيمة يسجل الهدف الأول لريال مدريد برأسية قوية بعد عرضية متقنة من فينيسيوس جونيور.

ق14: ميليتاو يحصل على بطاقة صفراء لتدخله على هافيرتز ويغيب عن لقاء الإياب لتراكم البطاقات.

ق10: جوول؟ لا لا، فينيسيوس جونيور يهدف أول محقق لريال مدريد بعدما ارتطمت تسديدته بالعارضة.

انطلاق المباراة

فياريال X بايرن ميونيخ

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نهاية المباراة بفوز فياريال بهدف دون رد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم فياريال بهدف دون رد.

ق43: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل على كوكلين.

ق41: جوووووووول خطا قاااااااااااتل من نوير يعلن عن الهدف الثاني لفياريال من كوكلين بعد عرضية سكنت الشباك.

ق8: جووووووووووووول أرناوت دانجوما يسجل الهدف الأول لفياريال.

انطلاق المباراة