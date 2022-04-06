فيفا في بيان: مباريات كرة القدم لن تصبح 100 دقيقة

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم التقارير التي أشارت إلى أن فيفا يدرس مد زمن مباريات كرة القدم في كأس العالم المقبلة إلى 100 دقيقة بدلا من 90 دقيقة.

وأفاد فيفا في بيان: "بعد انتشار بعض التقارير والشائعات اليوم، يود الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يوضح أنه لن تكون هناك أي تغييرات على القواعد المتعلقة بزمن مباريات كرة القدم".

وأضاف البيان "لن تتغير القواعد في كأس العالم 2022 أو في أي مسابقات أخرى".

وأشارت جريدة كورييري ديلو سبورت الإيطالية يوم الأربعاء إلى أن فيفا يدرس مد زمن مباريات كأس العالم المقبلة إلى 100 دقيقة بدلا من 90 دقيقة.

وستكون نسخة 2022 في قطر الأخيرة التي تجري بمشاركة 32 فريقا، سيزيد عدد المتنافسين إلى 48 بدءا من نسخة 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

قبل أيام، أوضح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن فيفا لم تقترح إقامة كأس العالم كل سنتين بل كانت دراسة للفكرة.

وناقش فيفا إقامة المونديال كل عامين وهي الفكرة التي عارضها الاتحادان الأوروبي والأمريكي الجنوبي لكرة القدم.

وقال إنفانتينو خلال كونجرس الاتحاد الدولي الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة على هامش قرعة كأس العالم "قمنا إجراء دراسة لمعرفة إيجابيات وسلبيات هذه الفكرة".

وأضاف "هناك المزيد من المحادثات بشأن هذه الفكرة تتعلق بالأندية واللاعبين والعديد من الأطراف".

ويؤمن السويسري بأن الدراسة أخذت بعين الاعتبار وضعية الكثير من المنتخبات التي ستزيد فرصتها في التأهل لنهائيات كأس العالم لو أقيمت البطولة كل عامين.

وواصل "أثق بقوة كرة القدم في توحيد الناس وعبور الحدود الخاصة بالثقافات".

وأتم "نتمنى أن تلعب كرة القدم دورا في السلم والتفاهم وحل النزاعات".

وعلى عكس أوروبا وأمريكا الجنوبية، يؤيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة كأس العالم كل سنتين.

لكن الفكرة التي يدرسها فيفا لم تعجب أندية ترى أنها ستتأثر سلبا بسبب كثرة انضمام لاعبيها لمنتخباتهم الوطنية.

وتجري كأس العالم كل 4 سنوات منذ تدشينها في 1930 ولم تلعب في 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية الثانية.