تشكيل دوري الأبطال – هافيرتز وبوليسيتش يقودان هجوم تشيلسي أمام ريال مدريد

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 20:25

كتب : FilGoal

كاي هافريتز يحتفل بهدفه في شباك ليل بدوري أبطال أوروبا

يقود الثنائي كاي هافيرتز وكريستيان بوليسيتش هجوم تشيلسي في مواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان على ملعب ستامفورد بريدج.

ويجلس حكيم زياش وتيمو فيرنر وروميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء.

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تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: أنتوني روديجير – تياجو سيلفا – أندريس كريستنسين

الوسط: رييس جيمس - جورجينيو – كانتي – ماسون ماونت – سيزار أزبيليكويتا

الهجوم: كاي هافيرتز – كريستيان بوليسيتش

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وتنطلق المباراة الساعة 9:00 مساء وتنقلها قناة beIN 1.

ويقام لقاء الإياب في إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل.

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