تشكيل دوري الأبطال – هافيرتز وبوليسيتش يقودان هجوم تشيلسي أمام ريال مدريد
الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 20:25
كتب : FilGoal
يقود الثنائي كاي هافيرتز وكريستيان بوليسيتش هجوم تشيلسي في مواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي الفريقان على ملعب ستامفورد بريدج.
ويجلس حكيم زياش وتيمو فيرنر وروميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء.
تشكيل تشيلسي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
الدفاع: أنتوني روديجير – تياجو سيلفا – أندريس كريستنسين
الوسط: رييس جيمس - جورجينيو – كانتي – ماسون ماونت – سيزار أزبيليكويتا
الهجوم: كاي هافيرتز – كريستيان بوليسيتش
وتنطلق المباراة الساعة 9:00 مساء وتنقلها قناة beIN 1.
ويقام لقاء الإياب في إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل.
نرشح لكم
كلوب: لم أفكر لثانية واحدة في مباراة مانشستر سيتي أثناء لقاء بنفيكا مباشر دوري الأبطال – تشيلسي (0) - (0) ريال مدريد.. فياريال أمام بايرن اختبر معلوماتك - هل تتذكر تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد تشيلسي؟ تشكيل دوري الأبطال - بايرن يهاجم فياريال برباعي.. وعودة ألفونسو ديفيز تشكيل دوري الأبطال – ريال مدريد يهاجم تشيلسي بـ بنزيمة وفينيسيوس تقييم محمد صلاح أمام بنفيكا من الصحف الإنجليزية اختبر معلوماتك.. هل تعرف تاريخ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا جيدا؟ أنشيلوتي يقود ريال مدريد أمام تشيلسي بعد سلبية مسحته