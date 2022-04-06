تشكيل الأهلي - بيرسي تاو يقود الهجوم أمام الاتحاد.. أفشة والسولية وشريف ومعلول على الدكة

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 20:24

كتب : حسام نور الدين

أحمد عبد القادر - الأهلي ضد الهلال السوداني

يبدأ محمود وحيد بدلا من علي معلول في مركز الظهير الأيسر لـ الأهلي أمام الاتحاد السكندري في لقاء مؤجل من الجولة 12 من الدوري المصري.

ويجلس عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة على مقاعد البدلاء، فيما يقود بيرسي تاو هجوم الأهلي ويبدأ لويس ميكيسوني أساسيا.

وجاء تشكيل الأهلي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمود وحيد – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي

أمامهما: لويس ميكيسوني – أحمد حمدي عبد القادر – حسين الشحات

الهجوم: بيرسي تاو

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي - محمود متولي - محمد شريف - حسام حسن - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - علي معلول - محمد عبد المنعم - طاهر محمد طاهر

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الأهلي تشكيل الأهلي في الدوري الدوري المصري
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