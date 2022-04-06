تشكيل الاتحاد - عبد المنصف يعود لحراسة المرمى أمام الاتحاد

عاد محمد عبد المنصف لتشكيل الاتحاد السكندري الأساسي لمواجهة الأهلي.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد الأهلي في الجولة الـ12 من الدوري المصري، التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

ودفع عماد النحاس المدير الفني للاتحاد بمحمد عبد المنصف في تشكيل فريقه الأساسي، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات السابقة.

ويقود عماد النحاس الاتحاد السكندري في أول مباراة له بعد توليه المهمة الفنية خلفا لحسام حسن.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: كريم الديب – محمود شبانة – مورو ساليفو – صبري رحيل

الوسط: مروان عطية – كريم يحيى – سعيدو سيمبوري

الهجوم: فوزي الحناوي – أحمد عادل – خالد الغندور

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة.