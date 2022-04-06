تشكيل الزمالك - طارق حامد أساسي أمام بيراميدز.. وعمر السعيد يقود الهجوم

أعلن فريق الزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا التشكيل الأساسي لمواجهة بيراميدز وشهد تواجد طارق حامد.

بينما يقود عمر السعيد وأشرف بنشرقي الهجوم.

ويستضيف بيراميدز فريق الزمالك في التاسعة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما

الهجوم: أشرف بنشرقي - عمر السعيد

ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 25 نقطة بينما بيراميدز يحل ثانيا بـ 26 نقطة ولعب كل منهما 11 مباراة.