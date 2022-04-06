تشكيل دوري الأبطال - بايرن يهاجم فياريال برباعي.. وعودة ألفونسو ديفيز

عاد ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ لتشكيل فريقه الأساسي لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر عقب تعافيه من الإصابة وذلك في مواجهة فياريال الإسباني يوم الأربعاء.

ويحل بايرن ضيفا على فياريال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ديفيز كان يعاني من التهاب في عضلة القلب إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا ولم يلعب منذ 17 ديسمبر الماضي بسبب ذلك.

ويقود رباعي هجوم بايرن ميونيخ وعلى رأسه الهداف روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل بايرن ميونيخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: بنيامين بافارد – دايوت أوباميكانو – لوكاس هيرنانديز - ألفونسو ديفيز

الوسط: جوشوا كيميتش – جمال موسيالا

أمامهما: توماس مولر – كينجسلي كومان – سيرجي جنابري

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

ويقام لقاء الإياب في ألمانيا الثلاثاء المقبل.

فيما جاء تشكيل فياريال كالتالي:

في حراسة المرمى: جيرونيمو رولي

في الدفاع: بيرفيس إستوبينان- باو توريس- راؤول ألبيول- خوان فويث

في الوسط: داني باريخو- إيتيان كابوي- فرانسيس كوكليم

في الهجوم: جيوفاني لو سيلسو- أرناوت دانجوما- جيرارد مورينو

وألغيت بدءا من الموسم الجاري في الأدوار الإقصائية قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.