كرة نسائية - منع طاقم تحكيم لقاء مصر والهند من إدارة باقي مباريات الدورة الثلاثية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 19:41

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر نسائية‎

قررت اللجنة المنظمة للدورة الثلاثية الودية الدولية لكرة القدم النسائية في الأردن، منع طاقم التحكيم الذي أدار مباراة منتخب مصر أمام نظيره الهندي، من إدارة أي مباريات متبقية في الدورة.

ويأتي القرار بعدما ارتكبت حكمة الساحة أخطاء فادحة أسفرت عن هزيمة منتخب مصر النسائي بهدف أمام الهند في افتتاح البطولة.

وشهدت مباراة منتخب مصر أمام الهند يوم الثلاثاء اعتراضات قوية من جانب الجهاز الفني والاداري على قرارات الحكمة، بعدما أحرز منتخب الهند هدف المباراة الوحيد أثناء سقوط إحدى لاعبات مصر ومع ذلك استكملت اللعب.

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كما تغاضت حكمة المباراة عن ضربتي جزاء لمنتخب مصر، وأشهرت البطاقة الحمراء للاعبة انجي عطيه قائد منتخب مصر قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

وتضم قائمة مصر، اللاعبات، ناصرة عيد وأمينة إسماعيل وفرح سمير لحراسة المرمي، انجي عطية، شروق سيد، بسنت عبد العزيز، مرفت فاروق، إيمان حسن، هند إسماعيل، أمنية محمود، عهد طارق، مهيرة علي، منة طارق، سارة عصام، سامية آدم، وسالي منصور، ندا الغريب، منار هاني، أمنية سمير، راندا خليل، هيام عبد الحفيظ ، مديحة حبيب، نورا أحمد.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية، من محمد كمال مديرا فنيا، ومروة الحواط مدربا عاما، ومحمد عرفات مدربا للحراس، وراما نجيب مديرا إداريا، و إيمان كمال طبيب، وريم محمود أخصائي علاج طبيعي وتأهيل، وأحمد حسن مسئول المهمات.

منتخب مصر للكرة النسائية
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