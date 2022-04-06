تشكيل دوري الأبطال – ريال مدريد يهاجم تشيلسي بـ بنزيمة وفينيسيوس

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 19:17

كتب : FilGoal

ريال مدريد - باريس سان جيرمان - كريم بنزيمة

أعلن ريال مدريد تشكيله لمواجهة مضيفه تشيلسي يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

ويقوم كريم بنزيمة قائد الفريق وهداف الدوري الإسباني التشكيل ويرافقه فينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي:

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حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلان ميندي - ديفيد ألابا - إدير ميليتاو - داني كارباخال

وسط الملعب: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة

وتنطلق المباراة الساعة 9:00 مساء وتنقلها قناة beIN 1.

ويقام لقاء الإياب في إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل.

ريال مدريد تشيلسي
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