تشكيل دوري الأبطال – ريال مدريد يهاجم تشيلسي بـ بنزيمة وفينيسيوس
الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 19:17
كتب : FilGoal
أعلن ريال مدريد تشكيله لمواجهة مضيفه تشيلسي يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.
ويقوم كريم بنزيمة قائد الفريق وهداف الدوري الإسباني التشكيل ويرافقه فينيسيوس جونيور.
وجاء تشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي:
حارس المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: فيرلان ميندي - ديفيد ألابا - إدير ميليتاو - داني كارباخال
وسط الملعب: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي
الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة
وتنطلق المباراة الساعة 9:00 مساء وتنقلها قناة beIN 1.
ويقام لقاء الإياب في إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل.
video:1
نرشح لكم
تشكيل دوري الأبطال - بايرن يهاجم فياريال برباعي.. وعودة ألفونسو ديفيز تقييم محمد صلاح أمام بنفيكا من الصحف الإنجليزية اختبر معلوماتك.. هل تعرف تاريخ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا جيدا؟ أنشيلوتي يقود ريال مدريد أمام تشيلسي بعد سلبية مسحته مواعيد مباريات اليوم 6 إبريل 2022 - الزمالك والأهلي.. ودوري أبطال أوروبا كلوب عن صلاح: يمر بفترة صعبة.. يحتاج للوقت للاستقرار روبرتسون ساخرا: جمهور بنفيكا ألقى علي القداحات.. سيساعدهم على الإقلاع عن التدخين جوارديولا: أتليتكو لعب بطريقة 5-5-0.. وسنذهب إلى أسبانيا من أجل الفوز