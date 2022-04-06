بعد تصريحات والده.. إيجوايين يكشف حقيقة اعتزاله بنهاية الموسم

أوضح جونزالو إيجوايين لاعب إنتر ميامي الأمريكي حقيقة اعتزاله اللعب بنهاية الموسم الجاري.

وقال إيجوايين في تصريحات نقلتها صحيفة "لا كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: "لن أعتزل، قد يكون فهم أبي حديثي بشكل خاطئ، لم أخبره بقرار اعتزالي، هذا ما حدث".

وأكمل "أركز مع فريقي واحترم تعاقدي وعندما يأتي موعد القرار سأعلن".

وسبق أن صرح والد إيجوايين لـ TNT الأرجنتينية: "لا أرى أن جونزالو سيعود إلى الأرجنتين. ما قاله لي أنه سئم من كرة القدم، وسيعتزل اللعبة بنهاية هذا العام".

وأضاف خورخي "أود أن يستمر إيجوايين في ارتباطه بكرة القدم، إنه يعرف كل اللاعبين وفي حالة لم يكن لاعبا، قد يكون مدربا ناجحا، سيكون جيدا في ذلك، رغم أنني لا أتوقع أن يخوض التجربة".

وعن الانتقادات التي تعرض لها جونزالو خلال مسيرته "كانت العائلة موجودة دائما لاحتوائه، في النهاية هو رجل محترم للغاية، وكان محترفا حقيقيا في أوروبا".

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وربما أبرز انتقادات تعرض إليها إيجوايين كانت في كأس العالم 2014 عندما أضاع فرصة هدف محقق في نهائي المسابقة أمام ألمانيا التي توجت باللقب.

وشهدت مسيرة صاحب الـ35 عاما فصولا من التالق مع أندية ريفر بليت وريال مدريد ونابولي ويوفنتوس.

وينتهي عقد إيجوايين مع فريق إنتر ميامي المملوك للإنجليزي ديفيد بيكهام في نهاية الموسم الجاري.

وظهر المهاجم الأرجنتيني مع المنتخب في 75 مباراة سجل خلالها 31 هدفا وصنع 14 آخرين.