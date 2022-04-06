استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات أبو العلا.. ثلاثي الجيل الذهبي وزميله السابق

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 17:47

كتب : نادر عيد

محمد أبو العلا - استفتاء الأفضل في تاريخ مصر

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب كالآتي:

1- محمد صلاح

2- حسام حسن

3- محمد أبو تريكة

4- أحمد حسن

5- عصام الحضري

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

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محمد أبو العلا
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