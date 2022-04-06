ستونز عن لقاء ليفربول المرتقب: كنا في الموقف نفسه منذ 3 سنوات وفزنا بالدوري

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 16:04

كتب : FilGoal

ليفربول مانشستر سيتي

استشهد جون ستونز مدافع مانشستر سيتي بما حدث قبل 3 سنوات حين تحدث عن المباراة المرتقبة التي ستجمع فريقه مع ليفربول في قمة منافسات الأسبوع الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

مباراة الأحد سترسم ملامح لقب المسابقة إلى حد كبير في ظل تصدر مانشستر سيتي للجدول بفارق نقطة عن ليفربول، قبل 8 جولات من نهاية الموسم.

وتذكر ستونز موسم 2018-19 الذي حسمه مانشستر سيتي في مباراته الأخيرة بفارق نقطة واحدة مع ليفربول.

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وقال ستونر في تصريحات لشبكة بي.تي.سبورت: "هذا الأسبوع مهم للغاية بالنسبة لنا، ونحن مستعدون من أجل ذلك، قبل ثلاث سنوات وصل التنافس على لقب الدوري إلى المباراة الأخيرة، كنا في الموقف نفسه من قبل ونجحنا في التعامل مع الأمر".

وأضاف "إنها مباراة مهمة للغاية، نحن في المركز الأول لذا علينا التركيز جيدا في هذا اللقاء".

وتابع "لم نهزم منذ 14 مباراة، كل مباراة تمثل بالنسبة لنا أهمية كبيرة".

وأتم "سنركز طاقتنا على المباراة التي أمامنا وسنقاتل من أجل شيء كما نفعل دائما".

ويتبقى على نهاية المسابقة 8 جولات ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، ليفربول (77 هدفا)، سيتي (70 هدفا).

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بينما ليفربول في الوصافة برصيد 72 نقطة.

وتتنافس فرق توتنام ومانشستر يونايتد وأرسنال على خطف بطاقة المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

مانشستر سيتي جون ستونز الدوري الإنجليزي ليفربول
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