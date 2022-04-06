تقييم محمد صلاح أمام بنفيكا من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 15:48

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - محمد صلاح - بنفيكا وليفربول

وقف الحظ مرتين في وجه محمد صلاح نجم ليفربول ومنعه من التهديف، وذلك أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 3-1 على ملعب بنفيكا في ذهاب دور الـ8 بدوري الأبطال، لكنه استبدل بعد مرور 61 دقيقة.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بنفيكا حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 أو 7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.2 درجة من عشرة.

الأفضل في صفوف ليفربول كان نابي كيتا متوسط تقييم وصل إلى 8.4 درجة.

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم متوقف عند 28 هدفا، 20 في الدوري الإنجليزي و8 في دوري الأبطال.

وتقام مباراة الإياب على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء المقبل.

محمد صلاح ليفربول بنفيكا
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