اختبر معلوماتك.. هل تعرف تاريخ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا جيدا؟

أنشيلوتي يقود ريال مدريد أمام تشيلسي بعد سلبية مسحته

مواعيد مباريات اليوم 6 إبريل 2022 - الزمالك والأهلي.. ودوري أبطال أوروبا

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