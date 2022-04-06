بسعر خرافي - قميص مارادونا "يد الله" يعرض للبيع في مزاد علني

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 14:52

كتب : FilGoal

مارادونا يد الله أمام إنجلترا

سيُعرض قميص دييجو أرماندو مارادونا الذي لعب به أمام إنجلترا وسجل هدفين في ربع نهائي مونديال المكسيك عام 1986 في المزاد في وقت لاحق هذا الشهر.

وحسبما أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات فإن المزايدة على قميص مارادونا ستبدأ بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني.

وكان قميص مارادونا الرقم 10 بجوزة لاعب الوسط الإنجليزي ستيف هودج منذ نهاية مباراة كأس العالم المثيرة الذي تبادل القمصان معه بعد خسارة إنجلترا 1-2 في الدور ربع النهائي.

سعر بداية المزايدة سيكون أقل من الرقم القياسي البالغ 5.6 مليون دولار عام 2019 لقميص بايب روث خلال تواجده في فريق نيويورك يانكيز للبيسبول في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.

يوم أسطوري لمنتخب الأرجنتين

يوم 22 يونيو 1986 يوما مشهودا في تاريخ كرة القدم، جرت فيه مباراة ربع نهائي كأس العالم بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين، وسجل خلالها دييجو مارادونا أشهر هدفين في تاريخ اللعبة.

الأول غير شرعي سجله مارادونا بيده في مرمى الحارس بيتر شيلتون، فاحتج الإنجليز طويلا، لكن الحكم التونسي، علي بن ناصر، لم يكترث وأصر على احتساب الهدف.

أما الثاني أذهل العالم بأسره وصنفه الجميع لروعته "هدف القرن" حين انطلق بالكرة من منتصف الملعب، وقدم لمحات فنية ساحرة بقدمه اليسرى، ليراوغ ستة لاعبين إنجليز، بمن فيهم الحارس، قبل أن يودع الكرة بكل هدوء في شباك الإنجليز.

ورحل الأرجنتيني عن عالمنا في 25 نوفمبر 2020 عن عمر يناهز الـ 60 عاما نتيجة أزمة قلبية، بعد معاناته فترة طويلة من متاعب صحية.

مارادونا الأرجنتين إنجلترا كأس العالم
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