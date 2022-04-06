منتخب النمسا ينفي الاجتماع مع رانجنيك

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 14:30

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد

نفى اتحاد النمسا لكرة القدم حدوث اجتماعات مع رالف رانجنيك مانشستر يونايتد لتدريب منتخب النمسا خلال الفترة المقبلة.

كانت بعض التقارير في النمسا أشارة إلى أن بيتر شوتيل المدير الرياضي للاتحاد قد سافر يوم الإثنين إلى مانشستر يونايتد لمقابلة رانجنيك للتفاوض معه ليكون المدرب القادم للمنتخب.

ولكن الحساب الرسمي للاتحاد قد نشر بيانا رسميا لينفي جميع الأخبار التي تداولت حول إقامة اجتماعات بينه وبين المدرب الألماني.

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وكان منتخب النمسا قد أقال مدربه السابق فرانكو فودا بعد خسارته أمام ويلز في ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في الشهر الماضي.

ويعمل رانجنيك مديرا فنيا لمانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي ومن المفترض أن يتحول إلى منصب المدير الرياضي للنادي لمدة موسمين عقب نهاية مهمته كمدرب.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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