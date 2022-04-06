تليجراف: من أجل الدوري الإسباني؟ هالاند يرفض عرض مانشستر سيتي

رفض إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند عرضا من مانشستر سيتي للحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية.

هالاند واحد من أكبر الصفقات المتوقع حدوثها الصيف الحالي، إذ يحظى باهتمام ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وحسبما نشرت "تليجراف" فإن المهاجم النرويجي رفض عرض مانشستر سيتي المبدئي بأجر يصل إلى 28 مليون يورو.

ونوهت الصحيفة بأن مانشستر سيتي لا يخطط للاستسلام، وقررو المراهنة بكل شيء على هداف دورتموند.

ولم يقرر صاحب الـ 21 عاما مستقبله بعد، لكن لديه شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو سيتم تفعيله بداية من الصيف المقبل وفقا للتقارير.

ويحظى هالاند بإهتمام بالغ من إدارة برشلونة وتضعه على رأس القائمة المطلوبة لدعم الهجوم في الموسم المقبل، ليكون حجر أساس مشروع تشافي هيرنانديز مدرب الفريق المقبل.

الإدارة بقيادة لابورتا تعمل على صفقة هالاند منذ مدة طولية، وحسب التقارير فإن رغبة اللاعب في اللعب لبرشلونة موجودة بالفعل ولكن العائق سيكون ماديا بسبب الأزمة التي يمر بها النادي والتي يحاول التخلص من بعض اللاعبين لحلها حاليا.

وفي الوقت ذاته، يعد هالاند أحد الأهداف الرئيسية لريال مدريد خلال الصيف المقبل بجانب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك هالاند خلال الموسم الحالي بقميص بوروسيا دورتموند في 23 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وصنع 6 آخرين.