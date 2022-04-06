سبورت: بعد اجتماعات إيجابية.. برشلونة ينتظر الرد النهائي من ليفاندوفسكي

تترقب إدارة برشلونة رد روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ على العرض الذي قدمته إدارة النادي إلى اللاعب البولندي وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ برشلونة

ليفاندوفسكي أصبح أحد الاهتمامات الكبرى لإدارة برشلونة لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل والذي تهدف للتعاقد معه بطريقة تناسب الظروف الاقتصادية للنادي.

وفقا لسبورت فإن إدارة برشلونة قد عقدت بالفعل اجتماعين مع بيني زاهافي وكيل اللاعب وقد خرج الاجتماعين بآراء إيجابية لأن ليفاندوفسكي لا يمانع الرحيل عن بايرن ميونيخ لأنه يرى أنه قد حقق كل شيء بالفعل في الدوري الألماني.

ما جعل إدارة برشلونة تتحرك من أجل المهاجم البولندي هو وكيله الذي أخبر الإدارة بوجود صعوبات في عملية التفاوض مع ناديه حول توقيع تجديد عقده الذي ينتهي في 2023.

إدارة برشلونة حاليا تترقب موقف إيرلنج هالاند النهائي والذي قد يصدر في شهر إبريل مع وجود صعوبات في الصفقة نظرا لدخول مانشستر سيتي وريال مدريد بها وبقوة مالية كبيرة.

وفي حالة فشل التعاقد مع هالاند وصرف النظر عنه فإن إدارة برشلونة ستتجه إلى ليفاندوفسكي ولكن أيضا صفقته لن تكون سهلة لأن إدارة باين ميونيخ لن تفرط في اللاعب بسهولة وقد تقدم له عرضا جديدا للتجديد أعلى في القيمة المالية وهو ما قد يجعله يستمر مع فريقه الحالي.

وفقا لسبورت فإن أكبر شروط ليفاندوفسكي والذي يريد اللعب في الدوري الإسباني هو الحصول على عقد طويل الأمد لمدة ثلاث مواسم على الأقل لأنه يرى بأنه ما زال قادرا على العطاء على الرغم من وصوله لسن الـ 33.

لابورتا وإدارته متفائلون بإمكانية اتمام صفقة ليفاندوفسكي في الموسم المقبل ولكن في النهاية فإن النادي سينتظر سماع رده الأخير قبل التفاوض مع إدارة بايرن ميونيخ و الضغط عليهم لاتمام الصفقة.

ليفاندوفسكي شارك مع بايرن ميونيخ منذ بداية الموسم الحالي في 38 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 45 هدفا وصناعة 4 أهداف.