استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات أسامة عرابي.. بيبو وحسن شحاتة في القائمة

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

وشارك أسامة عرابي نجم الأهلي السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب كالآتي:

1- محمد صلاح

2- محمود الخطيب

3- عصام الحضري

4- حسن شحاتة

5- حسام حسن

وأضاف خمسة اختيارات أخرى دون ترتيب وهم محمد أبو تريكة وطاهر أبو زيد وأحمد الكاس وحسني عبد ربه وعلاء ميهوب.

أي اختيارات بعد أول 5 لا تحصل على نقاط وتكون بناء على طلب النجم المشارك في الاستفتاء.

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.