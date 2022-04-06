روسيا تسحب استئنافها ضد فيفا بخصوص الحرمان من كأس العالم

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" أن الاتحاد الروسي لكرة القدم سحب استئنافه ضد الاتحاد الدولي "فيفا".

وكان فيفا أصدر قرار منع روسيا وأنديتها من المشاركة في المسابقات الدولية.

وطعن الاتحاد الروسي في هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية وطالب برفعه كإجراء احترازي.

وقالت المحكمة الرياضية: "إجراءات التقاضي ستنتهي قريبا".

وأضافت: "روسيا قدمت استئنافا لإلغاء إيقافها من الاتحادات الدولية للجمباز والرجبي والتجديف والتزلج".

وكان من المفترض أن تلعب روسيا على أرضها مع بولندا، في تصفيات كأس العالم، في 24 مارس لكن فيفا اعتبر بولندا فازت بالمواجهة لتصبح على موعد مع السويد أو جمهورية التشيك على بطاقة التأهل لكأس العالم في يونيو، وفازت بولندا على السويد وتأهلت بالفعل.

وكانت العديد من الاتحادات اتخذت موقف معارض للجانب الروسي إزاء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من مدينة سانت بطرسبرج الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وأقصي المنتخب الروسي للسيدات من المشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو" 2020 المقامة في إنجلترا.