ينافس ليفاندوفسكي.. مرموش مرشح لـ جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني

أعلنت شركة "EA Sports" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر مارس والتي تقدمها الشركة من أجل طور "ultimate team" في لعبة فيفا 22 الإلكترونية.

وجاء عمر مرموش لاعب شتوتجارت ومنتخب مصر بجانب 5 مرشحين آخرين لحصد الجائزة.

وينافس مرموش على الجائزة كل من روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ، وأنجيلينو ظهير أيسر لايبزج وكريستوفير نكونكو مهاجم لايزبج.

وينافس على الجائزة أيضا بورنا سوسا وساسا كالادزيتش زميلا مرموش في شتوتجارت.

وشارك مرموش مع شتوتجارت خلال شهر مارس في 3 مباريات وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدفا آخر.

وستطرح اللعبة بطاقة خاصة معدلة للاعب الذي سيتوج بالجائزة.

كان مرموش قد ترشح لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني خلال شهر ذاته وهي الجائزة التي كان قد توج بها خلال شهر سبتمبر الماضي.

تألق عمر مع شتوتجارت مؤخرا جذب اهتمام بعض الفرق الإنجليزية، إذ يراقب أرسنال وتوتنام الإنجليزيين جناح منتخب مصر حاليا من أجل ضمه.

وحسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الخميس في تقرير لها فإن مرموش جذب اهتمام قطبي لندن ويراقبان تطوره خلال الفترة الجارية لاحتمالية ضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويدرس فولفسبورج العروض المقدمة للتخلي عن خدمات عمر مرموش، بداية الموسم المقبل.

وتبلغ القيمة السوقية للجناح الشاب صاحب الـ23 عامًا، 4.5 مليون يورو وفقًا لـ"ترانسفير ماركت".

ويقدم مرموش مستوى طيب رفقة شتوتجارت المعار إليه من فولفسبورج، حيث سجل 3 أهداف خلال 17 مباراة وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وخاض عمر مرموش على المستوى الدولي 11 مباراة، سجل هدف وحيد بقميص المنتخب المصري في شباك المنتخب الليبي وصنع آخر.