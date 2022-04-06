انتظارا لحسم مصير شكوى السنغال.. كيروش يسافر في إجازة إلى البرتغال

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 11:23

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر

توجه فجر اليوم كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إلى البرتغال لقضاء إجازة بالاتفاق مع مجلس ادارة اتحاد الكرة.

وينتظر كيروش والاتحاد المصري نتيجة الشكوى المقدمة إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل حسم مصير مباراة المنتخب أمام السنغال.

وقدمت مصر شكوى ضد السنغال بعد أحداث مباراة الإياب في المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

أخبار متعلقة
برشلونة يعلن إصابة جديدة لـ ديباي مباراة غيرت مسيرتي - عندما تخلص شريف عبد الفضيل من الضغط في شباك طلائع الجيش أنشيلوتي يقود ريال مدريد أمام تشيلسي بعد سلبية مسحته قائمة برشلونة - تواجد ديمبيلي وأوباميانج.. وغياب ديباي عن مواجهة فرانكفورت

وتعرض لاعبو مصر لمقذوفات من جمهور السنغال في لقاء حسمته الأخيرة بركلات الترجيح.

وأوضح اتحاد الكرة أن كيروش في إجازة حاليا لحين يصدر قرار فيفا في شكوى مصر.

وصرح مسؤولون في الاتحاد أنهم يميلون لاستمرار كيروش مع مصر لكن لم يتخذ قرار رسمي حتى اللحظة.

ووصل كيروش بمنتخب مصر لنهائي كأس إفريقيا 2021 والمرحلة النهائية من تصفيات المونديال منذ تسلمه المهمة في سبتمبر الماضي.

ونفى كيروش في وقت سابق أن يكون طلب بعض الأمور من الاتحاد المصري لكرة القدم ليستمر على رأس الجهاز الفني للفراعنة.

وكتب البرتغالي في تويتر "بعد انتشار أخبار وتعليقات في الفترة الأخيرة، لم أطلب أي شيء من ناحيتي يخص الجهاز الفني أو المنتخب".

وأضاف "مثلما اتفقت مع اتحاد الكرة، لا توجد مناقشات أو قرارات حتى يصدر حكم فيفا في شكوى مباراة السنغال".

وأتم "أدين الأخبار غير الصحيحة المتعلقة بي والتي تؤثر على الرأي العام وجمهور منتخب مصر. شكرا لدعمكم".

كارلوس كيروش اتحاد الكرة المصري منتخب مصر
نرشح لكم
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد مناقشة شكوى مصر لإعادة مباراة السنغال حوار ناري (2) - البدري باكيا: لهذا لا أسير في شارع النادي الأهلي.. وكدت أموت في ليبيا كيروش: لم أطلب شيئا من اتحاد الكرة ضياء السيد: عانينا من غيابات نادرة الحدوث في كرة القدم.. وهذا ما حدث في السنغال عضو اتحاد الكرة: غالبية المجلس تميل لاستمرار كيروش.. ويجب إعادة مباراة السنغال عامر حسين: كيروش سيستمر في هذه الحالة.. وهذه حقيقة إعادة مباراة السنغال حوار ناري - البدري: إقالتي بسبب رفض التدخل بعملي.. وزوروا عقدي مع منتخب مصر مساعد كيروش: اتحاد الكرة المصري يرغب في استمرارنا.. وسنعرف مصيرنا خلال أيام
أخر الأخبار
كومان يعود لتدريب منتخب هولندا بعد كأس العالم 8 دقيقة | أوروبا
انتظارا لحسم مصير شكوى السنغال.. كيروش يسافر في إجازة إلى البرتغال 16 دقيقة | منتخب مصر
برشلونة يعلن إصابة جديدة لـ ديباي 32 دقيقة | الدوري الإسباني
مباراة غيرت مسيرتي - عندما تخلص شريف عبد الفضيل من الضغط في شباك طلائع الجيش 39 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي يقود ريال مدريد أمام تشيلسي بعد سلبية مسحته 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة برشلونة - تواجد ديمبيلي وأوباميانج.. وغياب ديباي عن مواجهة فرانكفورت 57 دقيقة | أوروبا
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات أحمد عيد.. الثعلب الصغير في القائمة ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
المدير التنفيذي لـ الأهلي: نسعى لحضور أكبر عدد من الجماهير أمام الرجاء.. وموقف تقنية الفيديو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع