انتظارا لحسم مصير شكوى السنغال.. كيروش يسافر في إجازة إلى البرتغال

توجه فجر اليوم كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إلى البرتغال لقضاء إجازة بالاتفاق مع مجلس ادارة اتحاد الكرة.

وينتظر كيروش والاتحاد المصري نتيجة الشكوى المقدمة إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل حسم مصير مباراة المنتخب أمام السنغال.

وقدمت مصر شكوى ضد السنغال بعد أحداث مباراة الإياب في المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتعرض لاعبو مصر لمقذوفات من جمهور السنغال في لقاء حسمته الأخيرة بركلات الترجيح.

وأوضح اتحاد الكرة أن كيروش في إجازة حاليا لحين يصدر قرار فيفا في شكوى مصر.

وصرح مسؤولون في الاتحاد أنهم يميلون لاستمرار كيروش مع مصر لكن لم يتخذ قرار رسمي حتى اللحظة.

ووصل كيروش بمنتخب مصر لنهائي كأس إفريقيا 2021 والمرحلة النهائية من تصفيات المونديال منذ تسلمه المهمة في سبتمبر الماضي.

ونفى كيروش في وقت سابق أن يكون طلب بعض الأمور من الاتحاد المصري لكرة القدم ليستمر على رأس الجهاز الفني للفراعنة.

وكتب البرتغالي في تويتر "بعد انتشار أخبار وتعليقات في الفترة الأخيرة، لم أطلب أي شيء من ناحيتي يخص الجهاز الفني أو المنتخب".

وأضاف "مثلما اتفقت مع اتحاد الكرة، لا توجد مناقشات أو قرارات حتى يصدر حكم فيفا في شكوى مباراة السنغال".

وأتم "أدين الأخبار غير الصحيحة المتعلقة بي والتي تؤثر على الرأي العام وجمهور منتخب مصر. شكرا لدعمكم".