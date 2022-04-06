مباراة غيرت مسيرتي - عندما تخلص شريف عبد الفضيل من الضغط في شباك طلائع الجيش

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 11:00

كتب : إسلام أحمد حسام نور الدين

شريف عبد الفضيل

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

بعد أن تحدثنا عن الثنائي حسن موسى ومعتز إينو، جاء الدور على شريف عبد الفضيل ومباراة طلائع الجيش موسم 2009-2010.

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وقال شريف عبد الفضيل لـ FilGoal.com: "هناك العديد من المباريات المميزة التي اعتبرها تركت بصمة مؤثرة في مسيرتي".

وأضاف "مباراة الأهلي وطلائع الجيش في موسم 2009 وفي بداية مسيرتي مع الفريق وسجلت هدف أعتز به بشدة".

وتابع "كنت منتقلا للفريق حديثا وبعد ضجة كبيرة تسببت في تعرضي لضغوط رهيبة، البعض شكك في الصفقة كعادة هذه الفترة وفي المقابل جماهير الأهلي كانت تترقب بشدة ظهوري مع الفريق على أرض الواقع".

وواصل "المباراة كانت تقام على ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري كبير وأمام طلائع الجيش الذي كان وقتها فريقا قويا للغاية".

واستكمل "سعادتي كانت كبيرة بهذا الهدف وبهذا الظهور الذي مهد لي مساحة كبيرة ورصيد مميز لدى الجماهير التي هتفت لي بشدة وكانت بداية الثقة بقدراتي".

وأتم "هناك أيضا مباراتي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي 2012، ظهرت بشدة مميز بعدما قدمت المطلوب مني بشكل مميز".

ولعب شريف عبد الفضيل 108 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها أربعة أهداف وفاز بثماني بطولات.

شريف عبد الفضيل الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري
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