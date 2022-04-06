أنشيلوتي يقود ريال مدريد أمام تشيلسي بعد سلبية مسحته

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 10:46

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أعلن ريال مدريد في بيان رسمي عن سلبية مسحة كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق وشفائه من فيروس كورونا بشكل كامل.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة تشيلسي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم على ملعب ستامفورد بريدج.

وأشار النادي في بيانه إلى أن أنشيلوتي سيسافر إلى إنجلترا خلال الساعات المقبلة ليلحق ببعثة ريال مدريد التي اتجهت إلى لندن يوم الأمس وسيقود الفريق من الملعب خلال المباراة بشكل طبيعي.

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وكان أنشيلوتي قد أصيب بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي مما أجبره على الغياب عن مباراة سيلتا فيجو الماضية في الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء الموافق 12 إبريل المقبل.

وسيلعب الفائز من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي مع المتأهل من مباراة أتليتكو مدريد ومانشستر سيتي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز مانشستر سيتي على أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل على ملعب الاتحاد.

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد تشيلسي
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