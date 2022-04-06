استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات أحمد عيد.. الثعلب الصغير في القائمة

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 10:26

كتب : نادر عيد

اختيارات أحمد عيد لـ الأفضل في تاريخ مصر

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

وشارك أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك وحرس الحدود السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب كالآتي:

1- محمد صلاح

2- أحمد حسن

3- حازم إمام

4- حسام حسن

5- محمد أبو تريكة

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

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الأفضل في تاريخ مصر استفتاء الأفضل أحمد عيد عبد الملك
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