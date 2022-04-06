مواعيد مباريات اليوم 6 إبريل 2022 - الزمالك والأهلي.. ودوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 10:13

كتب : FilGoal

الأهلي الهلال دوري أبطال إفريقيا

تعود اليوم منافسات الدوري المصري الممتاز بعد فترة من التوقف بسبب الأجندة الدولية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 إبريل والقنوات الناقلة.

في الدوري المصري يحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في قمة الجولة الـ 11 على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة 9:30 (أون تايم سبورتس 1).

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وفي نفس الموعد يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري على ملعب الأهلي WE السلام (أون تايم سبورتس 2)

ويلعب ريال مدريد مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساء (Bein sports premium 1HD).

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على فياريال على ملعب لا سيراميكا في نفس التوقيت (Bein sports premium 2HD).

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الزمالك الأهلي الدوري المصري دوري أبطال أوروبا
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