بيراميدز يعترض على حكم مباراته مع الزمالك

تقدم نادي بيراميدز باعتراض رسمي إلى اتحاد الكرة بشأن إسناد مهمة إدارة مباراته مع الزمالك تحكيميا إلى أمين عمر.

ويلعب بيراميدز مع الزمالك اليوم في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ11 للدوري المصري على ملعب الدفاع الجوي.

وقال بيراميدز في بيانه الرسمي: "تقدم نادي بيراميدز باعتراض رسمي لدى اتحاد الكرة بشأن تعيين الحكم أمين عمر لإدارة مباراة الفريق أمام نظيره نادي الزمالك، والمحدد لها التاسعة من مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي وذلك فور إعلان لجنة الحكام عن طاقم تحكيم اللقاء".

وأضاف "وجاء في خطاب نادي بيراميدز إلى السيد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، أن النادي يود تأكيد اعتراضه الكامل، على قرار تعيين الحكم أمين عمر لإدارة المباراة، في ظل أكثر من سابقة تحكيمية ارتكبها الحكم في حق النادي خلال الفترة الماضية، وآخرها خلال مباراة الفريق أمام نظيره المصري بملعب برج العرب خلال الموسم الجاري، أصر الحكم على احتساب هدف من لمسة يد ضد النادي رغم وجود تقنية الفار".

وأتم "أوضح خطاب النادي أنه يلتمس من اتحاد الكرة ضرورة اتخاذ اللازم لضمان العدالة التحكيمية في اللقاء خاصة وأنها مباراة مصيرية أمام فريق كبير ولا تحتمل أي أخطاء على الإطلاق".

ويدير المباراة أمين عمر ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسمير جمال، وعمرو رمضان حكما رابعا.

والثنائي طارق مجدي وشريف عبد الله للفيديو.

وخلال الموسم الحالي أدار أمين عمر مباراة واحدة للزمالك فاز فيها الأبيض على طلائع الجيش بهدفين دون رد، وأدار مباراة واحدة لبيراميدز تعادل فيها مع المصري بهدفين لكل فريق.

ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني للدوري برصيد 26 نقطة من 11 مباراة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر، 8 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

على الجانب الآخر، يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 25 نقطة من 11 مباراة، 8 انتصارات وتعادل واحد وهزيمتين.

وتقام المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة على القناة الصوتية الأولى ومؤمن حسن على القناة الصوتية الثانية.