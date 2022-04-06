رونالدينيو: بيدري سيمثل حقبة جديدة لـ برشلونة

أشاد رونالدينيو أسطورة منتخب البرازيل بهدف بيدري لاعب برشلونة أمام إشبيلية في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو.

وسجل بيدري هدف فوز برشلونة على إشبيلية بعد مراوغتين ناجحتين ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 من الدوري الإسباني.

وقال البرازيلي في تصريحات لـ راديو ماركا: "أتمنى أن تكون بداية حقبة جديدة، فهو لديه الكثير من الجودة، إنه يظهرها وآمل أن يتمكن من أن يكون مستقبل الفريق".

وعن دور تشافي، إذ قال "هذا برشلونة يشبه إلى حد ما ذلك الذي كان عليه في وقتي، أتمنى أن يفعلوا نفس الشيء مثلنا، سعيد جدًا لتشافي ولكل ما يفعله، أتمنى أن يجلب الكثير من السعادة لجماهير برشلونة".

وعن تجديد ديمبيلي مع الفريق أوضح: "في رأيي هو في أفضل ناد، والأكبر في العالم، والقليل منهم لديهم فرصة اللعب لنادٍ مثل برشلونة، ليس فقط بالنسبة لديمبيلي، الفريق الكتالوني هو أحد أفضل الأماكن للعب".

كما تحدث عن ارتباط اسم مواطنه رافينيا جناح ليدز مع برشلونة، إذ تابع "أرغب بشدة في حضوره، فهو يتمتع بجودة عالية، ويتلائم جيدًا مع كرة القدم الإسبانية نظرًا لخصائصه في اللعب".

ورفع رصيد برشلونة إلى 57 نقطة في المركز الثاني، متساويا في النقاط مع أتلتيكو مدريد وإشبيلية، إلا أنه يملك مباراة مؤجلة، ويبعد الثلاثي 12 نقطة عن المتصدر ريال مدريد.