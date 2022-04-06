كلوب عن صلاح: يمر بفترة صعبة.. يحتاج للوقت للاستقرار

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 00:51

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - محمد صلاح - بنفيكا وليفربول

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمرور محمد صلاح نجم الفريق بفترة صعبة عقب فشل تأهل مصر لكأس العالم 2022 مؤكدا أن يبذل كل ما لديه لتسجيل الأهداف.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ولم يقدم صلاح أفضل مستوياته عقب عودته لليفربول بعد نهاية مشوار مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ولم يسجل أي هدف حتى الآن أو يصنع.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي الذي تلى فوز ليفربول على بنفيكا بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب النور قائلا: "لم أفعل شيئا مختلفا عما أفعله عادة".

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وشهدت مواجهة بنفيكا خروج صلاح مستبدلا في الدقيقة 60 وواصل كلوب "إن كانت المباراة تم تحديدها فأنت بإمكانك الحديث أكثر مع اللاعبين الذين تم استبدالهم".

واستدرك "لكن إن كانت المباراة مازالت مفتوحة على مصراعيها فما عليك سوى التصفيق والتحدث لاحقا".

وعن إهدار صلاح لفرصة هدف محقق ضد بنفيكا قال: "كل لاعب في هذا الموقف يريد أن يسجل، ومن الواضح أن صلاح نفسه يريد التسجيل خاصة في ظل كل ما يقال عنه".

وواصل "لكن كل شيء على ما يرام إنها فترة صعبة، كلا اللاعبين –يقصد ماني كذلك-عادا من إفريقيا إنه ليس بالأمر السهل حقا".

وأضاف المدرب الألماني "كان لديهما ضغطا هائلا على أكتافهما وكان على كل منهما الفوز من أجل بلاده وللمدربين دورا في ذلك، الآن يحتاج بعض الوقت للاستقرار".

وأتم "هذا كل شيء كانت مباراة هامة لصلاح ولماني ضد بنفيكا، يمكن أن يسجل أحدهما والآخر للأسف لم ينجح، لكن كل شيء سيكون على ما يرام".

يذكر أن ماني نجح في تسجيل هدفا من بين الثلاثة الذي فاز بهم ليفربول على بنفيكا.

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