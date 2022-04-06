كرة طائرة – سيدات الأهلي يسقطن الصيد ويتوجن بكأس مصر

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 00:34

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي - كرة طائرة

توج فريق السيدات للكرة الطائرة في الأهلي بلقب كأس مصر عقب فوزه على الصيد بنتيجة 3-1 في ثاني مباريات الفريقين في النهائي ليظفر باللقب للمرة 34 في تاريخه.

وكان الأهلي فاز على الصيد في المباراة الأولى من سلسلة النهائي التي تقام من ثلاث مباريات، بنتيجة 3-0، عقب الفوز عليهم في الأشواط 25-14 و26-24 و25-14.

ونجح الأهلي في تكرار الفوز في المباراة الثانية بعدما فاز في الشوط الأول بنتيجة 25-17 وخسر الثاني بنتيجة 25-21.

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ذلك قبل أن يعود ويفوز في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-21 و25-23.

وشهد الشوط الرابع عودة رائعة للأهلي في النتيجة الذي كان متأخرا 18-9، ولكنه فاز 25-23.

وحضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والعامري فاروق نائبه وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي المباراة.

وأصبح ذلك الانتصار هو رقم 101 على التوالي لسيدات الأهلي للكرة الطائرة إذ أن آخر خسارة للفريق تعود إلى فبراير 2019 أمام الصفاقسي التونسي في نهائي البطولة العربية.

وتأهل الأهلي إلى نهائي الكأس بعد الفوز على سبورتنج، بينما تخطى الصيد نظيره الشمس.

الأهلي كرة طائرة
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