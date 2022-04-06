أمين عمر حكما لمباراة بيراميدز والزمالك

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 00:32

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد الزمالك في الدوري.

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك في الجولة الـ11 من الدوري، في المباراة التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

ويدير المباراة أمين عمر ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسمير جمال، وعمرو رمضان حكما رابعا.

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والثنائي طارق مجدي وشريف عبد الله للفيديو.

وخلال الموسم الحالي أدار أمين عمر مباراة واحدة للزمالك فاز فيها الأبيض على طلائع الجيش بهدفين دون رد، وأدار مباراة واحدة لبيراميدز تعادل فيها مع المصري بهدفين لكل فريق.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الزمالك بيراميدز الدوري المصري
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