أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ12 من الدوري المصري، التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

ويدير المباراة الحكم أحمد الغندور ويعاونه كل من سامي هلهل ومحمد عزازي، وعمرو الشناوي حكما رابعا.

والثنائي وائل فرحان وهاني خيري للفيديو.

وخلال الموسم الحالي أدار أحمد الغندور مباراة واحدة للأهلي فاز فيها الفريق الأحمر على المقاولون العرب بهدف دون رد، ولم يتولى إدارة أي لقاء للاتحاد.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.