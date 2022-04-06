قائمة الأهلي – عودة محمد عبد المنعم أمام الاتحاد السكندري

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 00:06

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - محمد عبد المنعم

عاد محمد عبد المنعم مدافع الأهلي لقائمة فريقه والتي تستعد لملاقاة الاتحاد السكندري.

ويواجه الأهلي منافسه الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء في الجولة 11 من الدوري في ملعب WE السلام.

وكان عبد المنعم غاب عن مباراة الأهلي الأخيرة ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا في ظل إصابته بكسر في الأنف أمام السنغال في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 وحاجته لإجراء عملية جراحية.

أخبار متعلقة
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد مناقشة شكوى مصر لإعادة مباراة السنغال روبرتسون ساخرا: جمهور بنفيكا ألقى علي القداحات.. سيساعدهم على الإقلاع عن التدخين جوارديولا: أتليتكو لعب بطريقة 5-5-0.. وسنذهب إلى أسبانيا من أجل الفوز

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

في الدفاع: ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- محمود متولي- أيمن أشرف- كريم فؤاد- محمود وحيد- علي معلول

في الوسط: أليو ديانج- حمدي فتحي- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- أحمد عبد القادر- محمد محمود- طاهر محمد طاهر- حسين الشحات- لويس ميكيسوني- بيرسي تاو

في الهجوم: حسام حسن- محمد شريف

ويتصدرالأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعدما خاض 10 مباريات ويبتعد عن بيراميدز والزمالك بفارق نقطة ونقطتين على التوالي.

ولكن خاض بيراميدز والزمالك 11 مباراة.

أما الاتحاد فيأتي في المركز الـ11 بـ14 نقطة بعدما خاض 12 مباراة.

الأهلي محمد عبد المنعم الاتحاد السكندري في الدوري
نرشح لكم
أمين عمر حكما لمباراة بيراميدز والزمالك أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري خبر في الجول – سبب استبعاد زيزو والجزيري وفتوح من مواجهة الزمالك وبيراميدز قائمة بيراميدز - السعيد والكرتي ضمن 22 لاعبا استعدادا لـ الزمالك.. وغياب رمضان صبحي مباراة غيرت مسيرتي - معتز إينو.. تصويبة من مسافة بعيدة في شباك عبد الواحد السيد مرتضى منصور: يمكننا التعاقد مع أي لاعب تحلم به جماهير الزمالك والخير قادم.. وموقف قناة النادي رمضان صبحي: بكائي بعد الإصابة لم يكن بسبب منتخب مصر.. ورسالة لـ جماهير الأهلي رمضان صبحي: مساندة الجماهير ليست كل شيء.. وهذا ردي على الهجوم في مباراة الأهلي
أخر الأخبار
كلوب عن صلاح: يمر بفترة صعبة.. يحتاج للوقت للاستقرار 52 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة – سيدات الأهلي يسقطن الصيد ويتوجن بكأس مصر 17 دقيقة | رياضات أخرى
أمين عمر حكما لمباراة بيراميدز والزمالك 19 دقيقة | الدوري المصري
أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري 19 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي – عودة محمد عبد المنعم أمام الاتحاد السكندري 46 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد مناقشة شكوى مصر لإعادة مباراة السنغال 48 دقيقة | حلم المونديال
روبرتسون ساخرا: جمهور بنفيكا ألقى علي القداحات.. سيساعدهم على الإقلاع عن التدخين 51 دقيقة | أوروبا
جوارديولا: أتليتكو لعب بطريقة 5-5-0.. وسنذهب إلى أسبانيا من أجل الفوز ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع