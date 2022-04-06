قائمة الأهلي – عودة محمد عبد المنعم أمام الاتحاد السكندري

عاد محمد عبد المنعم مدافع الأهلي لقائمة فريقه والتي تستعد لملاقاة الاتحاد السكندري.

ويواجه الأهلي منافسه الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء في الجولة 11 من الدوري في ملعب WE السلام.

وكان عبد المنعم غاب عن مباراة الأهلي الأخيرة ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا في ظل إصابته بكسر في الأنف أمام السنغال في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 وحاجته لإجراء عملية جراحية.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

في الدفاع: ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- محمود متولي- أيمن أشرف- كريم فؤاد- محمود وحيد- علي معلول

في الوسط: أليو ديانج- حمدي فتحي- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- أحمد عبد القادر- محمد محمود- طاهر محمد طاهر- حسين الشحات- لويس ميكيسوني- بيرسي تاو

في الهجوم: حسام حسن- محمد شريف

ويتصدرالأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعدما خاض 10 مباريات ويبتعد عن بيراميدز والزمالك بفارق نقطة ونقطتين على التوالي.

ولكن خاض بيراميدز والزمالك 11 مباراة.

أما الاتحاد فيأتي في المركز الـ11 بـ14 نقطة بعدما خاض 12 مباراة.