مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد مناقشة شكوى مصر لإعادة مباراة السنغال

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 00:04

كتب : محمد عبد العظيم

مصر - السنغال

كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد بحث الشكاوي المقدمة من بعض الاتحادات بشأن مباريات تصفيات كأس العالم.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم أبلغتنا أنها ستناقش موقف الشكاوي المقدمة من بعض الاتحادات الإفريقية بشأن مباريات التصفيات يوم 21 أبريل الجاري".

وأضاف "هذه الشكاوي بشأن مباراة السنغال ومصر، والجزائر ضد الكاميرون، والمطالبة بإعادة المباراتين".

أخبار متعلقة
ضياء السيد: عانينا من غيابات نادرة الحدوث في كرة القدم.. وهذا ما حدث في السنغال عضو اتحاد الكرة: غالبية المجلس تميل لاستمرار كيروش.. ويجب إعادة مباراة السنغال وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة عامر حسين: كيروش سيستمر في هذه الحالة.. وهذه حقيقة إعادة مباراة السنغال

وأكمل "وأيضا النظر في الأحداث التي نشبت عقب مباراة نيجيريا وغانا وكذلك الشكوى المقدمة من الاتحاد المغربي ضد الكونغو بسبب سوء المعاملة في لقاء الذهاب بينهما".

وأتم تصريحاته "وخلال هذه الجلسة سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن كل هذه الشكاوي".

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب لإعادة مباراة السنغال ومصر في إياب الجولة النهائية لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتأهل منتخب السنغال لكأس العالم 2022 في قطر على حساب منتخب مصر، بعد التغلب عليه بركلات الترجيح.

مصر السنغال كأس العالم 2022
نرشح لكم
وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة جمال علام: لن نترك حق مصر.. وهذه خطوات شكوانا المقبلة ضد السنغال مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول ما قاله كيروش عن سلبيات الدوري وتأثيرها على الفراعنة اتحاد الكرة: عرضنا الشكوى ضد السنغال على مسؤولي فيفا.. وهذا ما قالوه عن مشاركة مصر رسالة من السولية وإمام عاشور لجماهير مصر بعد فشل التأهل لكأس العالم جمال علام: نطالب بإعادة مباراة مصر والسنغال بمكان محايد أو في قطر مصدر من كاف لـ في الجول: اتحاد الكرة سيتحدث مع إنفانتينو.. ومصير الشكوى ضد السنغال الشناوي يعتذر بعد عدم التأهل لكأس العالم
أخر الأخبار
قائمة الأهلي – عودة محمد عبد المنعم أمام الاتحاد السكندري 22 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد مناقشة شكوى مصر لإعادة مباراة السنغال 24 دقيقة | حلم المونديال
روبرتسون ساخرا: جمهور بنفيكا ألقى علي القداحات.. سيساعدهم على الإقلاع عن التدخين 27 دقيقة | أوروبا
جوارديولا: أتليتكو لعب بطريقة 5-5-0.. وسنذهب إلى أسبانيا من أجل الفوز 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كلوب: حارس بنفيكا كان أفضل لاعبيهم.. كنت أريد هدفا رابعا ولكننا لسنا في أرض الأحلام 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الاتفاق تم.. كومان يتولى تدريب منتخب هولندا عقب كأس العالم ساعة | أوروبا
نيمار يرد على الانتقادات: سجلت هدفين أمام لوريان وأنا مخمور ولهذا نجح الأمر ساعة | أوروبا
دي بروين: الوضع كان معقدا للغاية أمام أتليتكو مدريد ..ونتوقع نفس الأمر في الإياب ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع