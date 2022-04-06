مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد مناقشة شكوى مصر لإعادة مباراة السنغال

كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد بحث الشكاوي المقدمة من بعض الاتحادات بشأن مباريات تصفيات كأس العالم.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم أبلغتنا أنها ستناقش موقف الشكاوي المقدمة من بعض الاتحادات الإفريقية بشأن مباريات التصفيات يوم 21 أبريل الجاري".

وأضاف "هذه الشكاوي بشأن مباراة السنغال ومصر، والجزائر ضد الكاميرون، والمطالبة بإعادة المباراتين".

وأكمل "وأيضا النظر في الأحداث التي نشبت عقب مباراة نيجيريا وغانا وكذلك الشكوى المقدمة من الاتحاد المغربي ضد الكونغو بسبب سوء المعاملة في لقاء الذهاب بينهما".

وأتم تصريحاته "وخلال هذه الجلسة سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن كل هذه الشكاوي".

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب لإعادة مباراة السنغال ومصر في إياب الجولة النهائية لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتأهل منتخب السنغال لكأس العالم 2022 في قطر على حساب منتخب مصر، بعد التغلب عليه بركلات الترجيح.

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