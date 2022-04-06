روبرتسون ساخرا: جمهور بنفيكا ألقى علي القداحات.. سيساعدهم على الإقلاع عن التدخين

سخر أندرو روبرتسون الظهير الأيسر لليفربول من إلقاء جماهير بنفيكا القداحات عليه عقب مباراة الفريقين التي جرت أمس الثلاثاء.

وفاز ليفربول على بنفيكا في ملعب النور بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال روبرتسون لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية بعد المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة، كنا متفوقين وأردنا أن نستمر على هذه النتيجة لكن هدفهم أعطاهم الثقة".

وأضاف "كان هدف لويس دياز مهما حقا بالنسبة لنا فهو يعطينا بعض الحماية، آمل أن نتمكن من إنجاز المهمة الأسبوع المقبل".

وعلق روبرتسون ساخرا على الأشياء التي ألقيت عليه عقب اللقاء، إذ قال: "تلقيت بعض القداحات في نهاية المباراة، آمل أن يساعدهم ذلك على الإقلاع عن التدخين".

ويحتاج ليفربول في الإياب إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الهزيمة بفارق هدف ليضمن تأهله لنصف نهائي دوري أبطل أوروبا.

وشارك المدافع الاسكتلندي مع ليفربول خلال الموسم الحالي في 36 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 14 آخرين.