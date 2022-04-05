كلوب: حارس بنفيكا كان أفضل لاعبيهم.. كنت أريد هدفا رابعا ولكننا لسنا في أرض الأحلام

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بحارس بنفيكا أوديسياس فلاكوديموس مؤكدا أنه كان أفضل لاعبي الفريق البرتغالي خلال مواجهتهما.

وفاز ليفربول على بنفيكا اليوم الثلاثاء في ملعب النور بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث كلوب عقب المباراة قائلا: "بنفيكا قاتل على حياته ونحن فتحنا الباب قليلا ولكنهم استحقوا تسجيل هدفا رغم أنه بإمكاننا الدفاع بشكل أفضل".

وواصل "لقد مرر لاعبو بنفيكا الكرة بين خطوطنا عدة مرات لذا هذه كانت مباراة صعبة مثلما توقعت".

وتابع "حارس مرماهم كان أفضل لاعبيهم لقد قام بعدة تصديات حاسمة".

وأكمل "كان بإمكاننا تسجيل هدفا رابعا وكان سيصبح الأمر جميلا ولكننا لسنا في أرض الأحلام هنا، سيحاولون العودة في النتيجة في أنفيلد مثلما فعلوا ضد أياكس في دور الـ16 ونحن نعرف إمكانياتهم جيدا".

وكان بنفيكا اجتاز أياكس في دور الـ16 بعدما تعادل معه في البرتغال إيجابيا بهدفين لكل فريق قبل أن يفوز في هولندا بهدف دون رد.