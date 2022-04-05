الاتفاق تم.. كومان يتولى تدريب منتخب هولندا عقب كأس العالم

أتم الاتحاد الهولندي لكرة القدم اتفاقه مع رونالد كومان لتولي تدريب المنتخب البرتقالي خلفا للمدير الفني الحالي لويس فان جال.

وكشفت صحيفة "دي تليجراف" الهولندية عن استقرار الاتحاد الهولندي على تعيين رونالد كومان، الذي سيتولى مهمته بشكل رسمي مطلع عام 2023 المقبل.

وذلك عقب نهاية مشاركة منتخب هولندا في كأس العالم قطر 2022، مع لويس فان جال الذي أصيب بمرض السرطان.

وستعد هذه المرة الثانية لـ كومان الذي يتولى فيها تدريب هولندا، بعدما قاد الطواحين خلال الفترة من 2018 وحتى 2020.

ورحل كومان البالغ من العمر 59 عاما عن تدريب برشلونة قد عدة أشهر، وتولى بدلا منه تشافي هيرنانديز.

وأعلن لويس فان جال المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا إصابته بمرض السرطان.

وجاء إعلان المدرب عبر التلفزيون الهولندي بعدما أظهر التشخيص إصابته بسرطان البروستاتا.

ويتولى لويس فان جال الآن تدريب المنتخب الهولندي للمرة الثالثة في مسيرته.

وعاد ابن الـ70 عاما من اعتزاله ليتولى مهمة تدريب هولندا منذ أغسطس 2021.

وأشرف فان جال على تدريب أياكس وبرشلونة والكمار وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد والمنتخب الهولندي.

وفاز فان جال بـ 20 بطولة طوال مسيرته التدريبية مع الأندية منذ 1991.