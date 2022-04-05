الاتفاق تم.. كومان يتولى تدريب منتخب هولندا عقب كأس العالم

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 23:19

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

أتم الاتحاد الهولندي لكرة القدم اتفاقه مع رونالد كومان لتولي تدريب المنتخب البرتقالي خلفا للمدير الفني الحالي لويس فان جال.

وكشفت صحيفة "دي تليجراف" الهولندية عن استقرار الاتحاد الهولندي على تعيين رونالد كومان، الذي سيتولى مهمته بشكل رسمي مطلع عام 2023 المقبل.

وذلك عقب نهاية مشاركة منتخب هولندا في كأس العالم قطر 2022، مع لويس فان جال الذي أصيب بمرض السرطان.

أخبار متعلقة
دي بروين: الوضع كان معقدا للغاية أمام أتليتكو مدريد ..ونتوقع نفس الأمر في الإياب ليفربول يُسقط حصون بنفيكا بثلاثية ويقترب من نصف نهائي أبطال أوروبا لدغة دي بروين تفك شفرة دفاع سيميوني.. مانشستر سيتي يهزم أتليتكو والحسم في مدريد

وستعد هذه المرة الثانية لـ كومان الذي يتولى فيها تدريب هولندا، بعدما قاد الطواحين خلال الفترة من 2018 وحتى 2020.

ورحل كومان البالغ من العمر 59 عاما عن تدريب برشلونة قد عدة أشهر، وتولى بدلا منه تشافي هيرنانديز.

وأعلن لويس فان جال المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا إصابته بمرض السرطان.

وجاء إعلان المدرب عبر التلفزيون الهولندي بعدما أظهر التشخيص إصابته بسرطان البروستاتا.

ويتولى لويس فان جال الآن تدريب المنتخب الهولندي للمرة الثالثة في مسيرته.

وعاد ابن الـ70 عاما من اعتزاله ليتولى مهمة تدريب هولندا منذ أغسطس 2021.

وأشرف فان جال على تدريب أياكس وبرشلونة والكمار وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد والمنتخب الهولندي.

وفاز فان جال بـ 20 بطولة طوال مسيرته التدريبية مع الأندية منذ 1991.

منتخب هولندا رونالد كومان لويس فان جال
نرشح لكم
تشافي: لم نظهر بمستوانا ضد فرانكفورت.. نريد تحويل كامب نو إلى قنبلة مثلما حدث ضدنا مورينيو: روما المرشح لنصف نهائي دوري المؤتمر... وإصابة مانشيني سببها العشب البلاستيكي الدوري الأوروبي – طرد قاتل.. وست هام يتعادل مع ليون دوري المؤتمر الأوروبي - صاروخ باييه ينصر مارسيليا.. ومورينيو يسقط أمام عقدته الحسم يتأجل.. برشلونة يعود من ألمانيا بتعادل مع فرانكفورت الدوري الأوروبي - لايبزج وأتالانتا يتعادلان والحسم في بيرجامو انتهت في الدوري الأوروبي - أينتراخت فرانكفورت (1) - (1) برشلونة معركة ضارية داخل الملعب وخارجه.. سلافيا براج يصعق فينورد في الدقيقة 95
أخر الأخبار
تشافي: لم نظهر بمستوانا ضد فرانكفورت.. نريد تحويل كامب نو إلى قنبلة مثلما حدث ضدنا 17 دقيقة | أوروبا
مورينيو: روما المرشح لنصف نهائي دوري المؤتمر... وإصابة مانشيني سببها العشب البلاستيكي 28 دقيقة | أوروبا
الدوري الأوروبي – طرد قاتل.. وست هام يتعادل مع ليون 52 دقيقة | أوروبا
دوري المؤتمر الأوروبي - صاروخ باييه ينصر مارسيليا.. ومورينيو يسقط أمام عقدته ساعة | أوروبا
الحسم يتأجل.. برشلونة يعود من ألمانيا بتعادل مع فرانكفورت ساعة | أوروبا
خبر في الجول – تعرف على حكمي مباراتي الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا وعودة الفيديو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عمرو زكي: أخطأت أثناء الاحتراف.. ونصيحة لرؤساء الأندية المصرية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
حكم مالي يدير مباراة المصري ونهضة بركان في ربع نهائي الكونفدرالية 3 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 2 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 3 انتهت قرعة كأس العالم 2022 - تعرف على كل المجموعات 4 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة