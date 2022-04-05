نيمار يرد على الانتقادات: سجلت هدفين أمام لوريان وأنا مخمور ولهذا نجح الأمر

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 23:18

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان - نيس

رد نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان ساخرا من الانتقادات اللاذعة التي يتعرض إليها من قبل الإعلام الفرنسي في الفترة الأخيرة.

وكان دانيال ريولو الصحفي في راديو مونت كارلو شن هجوما ضاريا على النجم البرازيلي وادعى أنه ظهر مخمورا في مران الفريق.

وعلق نيمار على ذلك بعد تسجيله هدفين في مرمى لوريان، إذ شارك مقطع فيديو عبر "إنستجرام" لأحد أهدافه في المباراة وكتب عليها "كنت في حالة سكر، ولهذا نجح الأمر.. كما يقولون هناك".

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وفار باريس سان جيرمان فوزا عريضا على مضيفه لوريان بنتيجة 5-0 ضمن منافسات الأسبوع الـ30 في الدوري الفرنسي.

وكان النادي الباريسي قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام ريال مدريد بعد الخسارة 3/2 بمجموع المباراتين.

ولم يظهر نيمار بالمستوى المنتظر خلال تلك المباريات.

وحتى الآن، ظهر نيمار في 22 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 7 أهداف فقط وصنع 5 آخرين.

وغاب النجم البرازيلي في 13 مباراة خلال الموسم بسبب الإصابة التي تعرض إليها في الكاحل في نهاية نوفمبر الماضي.

نيمار الدوري الفرنسي
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