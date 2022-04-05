دي بروين: الوضع كان معقدا للغاية أمام أتليتكو مدريد ..ونتوقع نفس الأمر في الإياب

شدد البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي على أن الأمور كانت صعبة أمام أتليتكو مدريد في الشوط الأول مشيرا إلى أن فريقه نجح في استغلال فرصة للفوز باللقاء.

وفاز مانشستر سيتي على أتليتكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف كيفن دي بروين الذي فاز بجائزة رجل المباراة.

وقال كيفين دي بروين في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "الوضع كان صعبا في الشوط الأول، سنحت لنا فرصتان في الشوط الثاني وكان من الجيد أننا استغلنا واحدة".

وأضاف "قمت بالركض ووجدني فوديت بشكل مثالي، كنت بحاجة للبقاء هادئا ولحسن الحظ فعلت. الأمر كان صعبا للغاية، لعبوا بخمسة لاعبين في الخلف تقريبا وخمسة في خط الوسط، ومن ينتقد الأداء عليه أن يخوض تجربة مواجهتهم بهذه الخطة".

وتابع "كان علينا أن نحافظ على قوتنا ولا نحاول المشاركة في أفعالهم. هذه هي الطريقة التي يلعبون بها. أتوقع نفس الشيء هناك، إذا كانت المباراة قريبة فسيتعين عليهم الهجوم أكثر قليلا".

وأتم حول الاستعداد لمباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي "لدينا خمسة أيام حتى الأحد. كلا الفريقان لعبا الليلة. إنها مباراة كبيرة ويتطلع الجميع إليها بما في ذلك اللاعبين".

ويلعب مانشستر سيتي مع ليفربول الأحد المقبل في قمة مباريات الدوري الإنجليزي الذي يتفوق فيه رجال جوارديولا على كتيبة كلوب بنقطة واحدة قبل 7 جولات على نهاية الدوري.