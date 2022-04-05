ليفربول يُسقط حصون بنفيكا بثلاثية ويقترب من نصف نهائي أبطال أوروبا

فاز ليفربول على مضيفه بنفيكا اليوم الثلاثاء في ملعب النور بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وربما لولا تألق حارس بنفيكا أمام لاعبي ليفربول لكانت ارتفعت النتيجة أكثر.

وسيحل بنفيكا ضيفا على ليفربول الأربعاء بعد المقبل في ملعب أنفيلد لمواجهته في لقاء الإياب.

افتتح إبراهيما كوناتي أهداف المباراة لليفربول في الدقيقة 17 برأسية.

وسجل ساديو ماني الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 35 بتسديدة سهلة في المرمى الذي كان خالي من حارسه.

وقلص داروين نونيز النتيجة بهدف أول لبنفيكا في الدقيقة 48 بتسديدةى من داخل منطقة الجزاء.

وأتم لويس دياز ثلاثية ليفربول بهدف جميل في الدقيقة 88 بعد مراوغته للحارس ببراعة.

ويحتاج ليفربول في الإياب إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الهزيمة بفارق هدف ليضمن تأهله لنصف نهائي دوري أبطل أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح فيها أساسيا حتى استبداله في الدقيقة 60.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ وغابت الفرص الخطيرة ولم يكن هناك سوى رأسية من نابي كيتا مرت أعلى مرمى بنفيكا.

لكن وضح جليا سيطرة ليفربول على الكرة ومجريات اللقاء وسط تراجع دفاعي من أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 17 أرسل أندرو روبرتسون عرضية من ركلة ركنية من الناحية اليسرى قابلها كوناتي برأسية قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لليفربول.

وكاد إيفرتون لاعب بنفيكا يدرك التعادل سريعا في الدقيقة 23 لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 24 كاد لويس دياز يسجل هدفا ثانيا لليفربول لكن تسديدته تصدى لها حارس بنفيكا.

وعقب 10 دقائق أرسل أرنولد تمريرة طولية قابلها لويس دياز برأسية إلى ماني الذي سدد بسهولة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لليفربول.

وفي الدقيقة 45 انفرد صلاح بمرمى بنفيكا لكن تسديدته كانت في وسط المرمى وأبعدها حارس بنفيكا.

ومع بداية الشوط الثاني أخطأ كوناتي في تقدير تمريرة عرضية زاحفة لتمر الكرة من بين قدميه وقابلها داروين نونيز بتسديدة لم تخطئ المرمى ليعلن عن الهدف الأول لبنفيكا.

وتألق أليسون بيكر وتصدى لتسديدة إيفرتون ليحرم بنفيكا من هدف ثان.

وفي الدقيقة 60 خرج محمد صلاح وتياجو ألكانتارا وساديو ماني وشارك بدلا منهم جوردان هندرسون وروبرتو فيرمينو وديوجو جوتا.

وطلب لاعبو بنفيكا في الدقيقة 67 بالحصول على ركلة جزاء بداعي إعاقة فيرجيل فان دايك لداروين نونيز لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وفي الدقيقة 88 مرر نابي كيتا بينية جميلة وضرب لويس دياز مصيدة التسلل وراوغ حارس بنفيكا ببراعة وسدد الكرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لليفربول.

ولم يحدث جديد في الدقائق المتبقية لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.