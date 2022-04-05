لدغة دي بروين تفك شفرة دفاع سيميوني.. مانشستر سيتي يهزم أتليتكو والحسم في مدريد

فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه أتليتكو مدريد الإسباني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت بملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

وسجل هدف فوز مانشستر سيتي النجم البلجيكي كيفين دي بروين.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 13 أبريل الجاري، في ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتليتكو مدريد.

وصف المباراة

وسارت المباراة في اتجاه واحد وهو هجوم مانشستر سيتي ودفاع قوي من أتليتكو مدريد الذي اعتمد على الهجمات المرتدة لتهديد مرمى السماوي.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بسيطرة على الكرة واللعب وقابله دفاع قوي من أتليتكو مدريد الذي لم يحاول الهجوم طوال الشوط الأول.

وأرسل رياض محرز عرضية من الناحية اليمنى مرت من أمام جوندوجان المتقدم داخل منطقة الجزاء، في أخطر فرصة لمانشستر سيتي طوال الشوط الأول.

وظلت سيطرة مانشستر سيتي على الكرة ولكن دون خطورة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني اندفع سيتي للهجوم بشكل أكبر وقابله هجمات مرتدة خطيرة من أتليتكو مدريد.

وانطلق جريزمان بهجمة مرتدة مستغلا خطأ في تنفيذ ركلة ركنية لمانشستر سيتي ليخطف الكرة وينفرد بالمرمى من منتصف الملعب في الدقيقة 47.

قبل أن يعود الدفاع ويجبره على لعب الكرة بشكل خاطئ.

واستمرت مرتدات أتليتكو مدريد الخطيرة ومرة أخرى انطلق جريزمان بالكرة ومررها إلى يورنتي الذي سدد ولكن الحارس إيدرسون أمسك بالكرة في الدقيقة 51.

وحصل رياض محرز على ركلة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء تقدم دي بروين لتنفيذها لكن الحارس أوبلاك تألق وأبعدها على مرتين لينقذ مرماه من فرصة هدف.

ومرر دي بروين كرة إلى ستيرلينج الذي اخترق داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية أرضية خطيرة لم تجد من يقابلها أمام مرمى أتليتكو مدريد.

وأجرى دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول كل من دي بول وماتيوس كونيا وأنخيل كوريا بدلا من جريزمان وكوكي ويورنتي.

وطالب رحيم ستيرلينج بالحصول على ركلة جزاء بعدما اخترق داخل منطقة الجزاء من تمريرة دي بروين واصطدم بالدفاع وسقط على الأرض، لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب بشكل طبيعي.

ودفع جوارديولا بـ3 تبديلات دفعة واحدة لتنشيط الهجوم وأشرك كل من فيل فودين وجاك جريليش وجابريال جيسوس بدلا من رياض محرز وستيرلينج وجوندوجان في الدقيقة 69.

ومن أول لمسة له استلم فودين الكرة ومررها إلى دي بروين ليضعه في مواجهة المرمى، ويسدد النجم البلجيكي داخل شباك أوبلاك مسجلا هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 70.

وأهدر دي بروين فرصة إضافة الثاني بعدما توغل فودين داخل منطقة جزاء أتليتكو وراوغ الدفاع ببراعة ثم مرر الكرة إلى النجم البلجيكي الذي سدد كرة اصطدمت في الدفاع أمام المرمى.

وحصل جابريال جيسوس على بطاقة صفراء ليتأكد غيابه عن مباراة العودة للإيقاف.

واستمرت سيطرة مانشستر سيتي على اللعب حتى نهاية المباراة، ليطلق الحكم صافرة النهاية ويعلن فوز السماوي بهدف دون رد.