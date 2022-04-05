فرصتان مهدرتان ومحاولات مستمرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام بنفيكا

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 22:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بنفيكا وليفربول

شارك محمد صلاح أساسيا مع فريقه ليفربول أمام بنفيكا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغادر صلاح الملعب في الدقيقة 61 مع تقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب النور بالبرتغال.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في الأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي.

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وسدد صلاح تسديدتين على المرمى ولكنه لم ينجح في أن يصيب الشباك ليتوقف رصيده عند ثمانية أهداف.

وأهدر هداف ليفربول فرصتين مؤكدتين للتسجيل خلال اللقاء.

وقام محمد صلاح بمراوغتين صحيحتين من أصل خمس محاولات خلال اللقاء.

ولعب محمد صلاح كرة طولية واحدة صحيحة، وعرضتين لم يكن أيا منها صحيح.

ومرر صلاج 23 تمريرة صحيحة من أصل 30 بدقة 77%.

ودخل محمد صلاح سبع صراعات ثنائية على الأرض فاز باثنتين منها.

وأخيرا، فقد صلاح الاستحواذ 22 مرة خلال اللقاء.

يذكر أن صلاح شارك في 38 مباراة هذا الموسم مع ليفربول، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 10 آخرين.

محمد صلاح ليفربول بنفيكا دوري أبطال أوروبا
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