مؤتمر بوليسيتش: سنستخدم الخسارة أمام برينتفورد كوقود ضد ريال مدريد

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 22:30

كتب : FilGoal

هدف بوليسيتش مع تشيلسي أمام ليفربول

اعترف كريستيان بوليسيتش لاعب نادي تشيلسي أن الهزيمة التي تلقاها البلوز أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي ستكون حافزا للفريق أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وسقط تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف أمام برينتفورد على ملعبه ستامفورد بريدج ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي.

ويستضيف تشيلسي ريال مدريد غدا الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج.

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وقال بوليسيتش في المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء غدا: "كانت المباراة في نهاية الأسبوع صعبة (مباراة برينتفورد)، لكن ربما كانت هذه هي اللحظة التي احتجناها من أجل المباريات الصعبة القادمة، الرجال سوف يقلبون الطاولة، سنظل واثقين من أنفسنا".

وأضاف "لقد مررنا جميعا بلحظات مثل هذه، لا يوجد وقت للذعر، بل سنستخدم الغضب كوقود في مباراة الغد".

وتابع عن حالته البدنية "أشعر بالقوة، وفي حال جيد ومستعد للغد، أحاول دائما أن أكون أفضل لاعب يمكن أن أكونه".

واختتم الأمريكي بالحديق عن مستقبله، إذ قال "أنا سعيد هنا، لقد قمنا ببعض الأشياء الرائعة أثناء وجودي هنا، أنا أستمتع بكرة القدم. لست قلقا بشأن ذلك الآن".

وشارك صاحب الـ مع تشيلسي خلال الموسم الحالي في 26 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

وكان صاحب الـ 23 وصل إلى البلوز في صيف 2019 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 60 مليون يورو.

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