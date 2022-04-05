مؤتمر كورتوا: يتحدثون عن التحكيم فقط عندما يفوز ريال مدريد.. وتشيلسي سيتخطى الوضع الحالي

شدد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على أن مواجهة تشيلسي الآن مختلفة عن العام الماضي مشيرا إلى أن الانتقادات أمر معتاد بالنسبة للفريق الملكي.

ويلعب ريال مدريد مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج غدا الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة مكررة من نصف نهائي البطولة الموسم الماضي.

وقال كورتوا في المؤتمر الصحفي عن الفارق بين مواجهتي العامين الماضي والحالي: "مباراة العام الماضي كانت مختلفة وفي نصف النهائي وبدون جماهير.هذا موسم جديد، إنها مباراة الذهاب في ربع النهائي. كلنا في حالة جيدة ونعلم ما ينتظرنا. سنبذل قصارى جهدنا للفوز، آمل أن أقوم بدوري لمساعدة الفريق".

وأضاف عن العودة إلى لندن "أعتقد أن هذا من الماضي الآن، لقد فزت بدوريتين وكأسين هنا. ذكرياتي رائعة، ربما البداية لم تكن كذلك لكني جئت إلى هنا مع ريال مدريد للفوز والوصول إلى نصف النهائي. هذا هو المهم".

ولعب كورتوا بقميص تشيلسي خلال الفترة من 2014 إلى 2018، مشاركا في 154 مباراة.

وتابع عن الانتقادات "هذا يحدث دائما في مدريد، دائما ما يكون لدى الناس شكوك حتى لو وصلت بعد الفوز بعشر مباريات وتعادل واحد. لدينا ثقة كاملة في الفريق بأكمله وأتمنى إظهار ذلك غدا".

وواصل "حارس المرمى اليوم مهم ليس فقط للتصدي للكرة ولكن أيضا للمساعدة في اللعب. الفريق الذي يفوز بالألقاب يحتاج إلى حارس جيد.أحاول دائمًا المساعدة. في الشوط الثاني أمام سيلتا فيجو لم يسددوا على المرمى، ساعدت هاتان الكرتان اللتان تم صدهما في الحفاظ على التعادل وفي النهاية تمكنا من الفوز".

واستكمل عن غياب أنشيلوتي "نحن محظوظون لأن الرجل الثاني هو ابنه، وهو في النهاية مشابه جدا له. نحن نعلم جيدا كيف يريد منا أن نتدرب فهناك طاقم تدريب رائع. شارك في المحادثات معنا عبر مكالمة فيديو. لا أعتقد أنها مشكلة".

وأردف عن الوضع الحالي في تشيلسي "إنها فترة صعبة لكن أعتقد أنه يمكنك أن ترى أن الأشخاص الذين يحبون تشيلسي يريدون الحفاظ على نفس الروح. لقد منحني هذا النادي الفرصة للنمو لمدة سبع سنوات بعد ذلك إعارة إلى أتليتيكو واللعب هنا. أنا سعيد دائما بالعودة. أتمنى أن يتفهم الملاك الجدد النادي الذي يشترونه ".

وعن قاعدة الهدف خارج الأرض "ربما يتغير قليلا الأمر كما رأينا ضد باريس سان جيرمان. كنا نعلم أنه كان علينا تسجيل ثلاثة أهداف بعد الخسارة 1-0 في مباراة الذهاب. هذا هو التفكير أكثر بعد المباراة ، ليس أثناء المباراة. إنه تغيير جيد للقاعدة في رأيي".

وأتم "نحن نمر بموسم جيد. هناك ثماني مباريات متبقية في الدوري، وقرارات التحكيم سواء مع حكم الفيديو المساعد أو بدونه ، يمكن أن تترك شكوكا دائما. هذه هي كرة القدم، هناك منطقة رمادية ويجب على الحكم أن يقرر. بعد فالنسيا، عندما أخذوا ثلاث ركلات جزاء ضدنا لم يقل أحد أي شيء. الآن يبدو أننا فزنا فقط بسبب الحكام ، وهذا ليس هو الحال. هناك مباريات معقدة ، مثل تلك التي في سيلتا فيجو، ونحن نجتازها. من الطبيعي أن يرتكب المنافسون ضربات الجزاء فنحن نهاجم بلاعبين ذوي جودة عالية ".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة من 30 مباراة بفارق 12 نقطة عن برشلونة وإشبيلية وأتليتكو مدريد.