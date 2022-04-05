مؤتمر توخيل: هذا ما أريده من مالك تشيلسي الجديد.. ولا أهتم بما حدث ضد ريال مدريد سابقا

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 21:17

كتب : FilGoal

توماس توخيل وأندرياس كريستنسن

"أريد من المالك الجديد للنادي أن يساعدنا في بناء فريقا قويا ويعطينا الثقة والدعم" هكذا تحدث توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عما يريده من مالك ناديه الجديد.

وأعلن رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي نيته بيع النادي على خلفية غزو بلاده روسيا لأوكرانيا.

وتحدث توخيل اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي ردا كيف تفاعل مع هزيمته في الدوري الإنجليزي ضد برينتفورد بأربعة أهداف لهدف قائلا: "حظينا بيوم راحة وهذا كان في غاية الأهمية لاستيعاب ما حدث، وتحدثنا سويا حول ما حدث ولكن حديثا خاصا".

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وواصل "تحدثنا بأريحية ووضعنا أهدافا جديدة لأنفسنا وبالطبع لم يعجبنا ما حدث والآن نحن نركز على لقاء الغد".

ويستضيف تشيلسي في ملعبه ستامفورد بريدج غدا الأربعاء منافسه ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن عدم تواجد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في المباراة لإصابته بفيروس كورونا قال: "أثق أنه سيتواجد بطريقة ما أو بأخرى ليتحدث مع لاعبيه، لكن بالطبع يكون من الأفضل التواجد مع الفريق والتأثير فيهم مباشرة".

وواصل "أتمنى أن يتواجد غدا ولدي بعض المعلومات بأنه سيصل إلى إنجلترا مساء الغد".

وعن اللعب أمام جمهور تشيلسي قال: "نحتاج لتواجدهم بالطبع ونحتاج لأن نكون أفضل في الملعب، نحتاج أن يكون الجميع في أفضل حالاته".

ورفض توخيل المقارنة بين مباراتي الموسم الجاري ونظيره السابق في نصف النهائي وقال: "لا أعتقد أن المباراة لها علاقة بالموسم الماضي، بكل صدق لم أنظر لها على الإطلاق أثناء التحضير لمواجهة الغد".

وأردف "لا يوجد لدينا نقطة نحتاج لإثباتها، نحن فقط نريد أن نستفيق من نتيجة مباراة السبت الماضي ضد برينتفورد".

وعن مدى صعوبة الفوز باللقب للعام الثاني على التوالي قال: "هو تحدي كبير ويطلب منا الكثير ولكن بالطبع من الجيد أن نحظى بتلك التجارب".

وبسؤاله عن احتمالية رحيل أندرياس كريستنسين بنهاية الموسم مجانا قال: "لا يجب أن نأخذ تلك الأمور بمحمل شخصي، إن قرر إكمال مسيرته في مكان آخر سنتفهم ذلك حتى لو لا نتفق معه".

وربطت التقارير الصحفية مستقبل المدافع الدنماركي بالانتقال إلى برشلونة.

توخيل تشيلسي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا كريستنسين
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