رومانو: أراخو مستمر في برشلونة حتى 2026

يقترب رونالد أراخو لاعب برشلونة من تجديد تعاقده مع الفريق بعد المستويات العالية التي أظهرها خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب ما نشر فابريزيو رومانو خبير الانتقالات فإن أراخو سيجدد عقده مع برشلونة اليوم الثلاثاء حتى عام 2026.

ويمتلك أراخو عقدا مع برشلونة ينتهي في صيف 2023.

وكان أراخو محط أنظار العديد من كبار فرق الدوري الإنجليزي بعد ظهوره المتألق رفقة النادي الكتالوني خلال الموسم الحالي.

وساهم أراخو مؤخرا في فوز برشلونة بهدف دون رد أمام إشبيلية بعد أن صنع لزميله بيدري ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشارك المدافع الأوروجوياني مع برشلونة خلال الموسم الحالي في 34 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.