مصيلحي لـ في الجول: نسعى لدعم فريق الطائرة بمحترف جديد قبل مواجهة الزمالك.. وعقبة في طريقنا

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 20:29

كتب : هاني العوضي

محمد مصيلحي - الاتحاد السكندري

أوضح محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري رغبته في دعم فريق الطائرة قبل مواجهة الزمالك.

ويلعب الاتحاد مع الزمالك في نهائي دوري الطائرة للرجال.

وقال محمد مصيلحي لـ FilGoal.com: "نسعى بالفعل لتدعيم صفوف رجال الطائرة بمحترف آخر قبل مواجهة الزمالك".

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وأضاف "فريق الطائرة له كل الدعم من مجلس الإدارة وتم عرض عدد من اللاعبين الأجانب علينا".

وواصل "ندرس كل الأمور والعقبة التي تواجهنا هي استمرار أغلب الدوريات الأخرى في الوقت الحالي".

وأتم "سيتم غلق الملف بالكامل خلال ٤٨ ساعة سواء بالاتفاق والتعاقد مع أحد المحترفين أو لا".

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة مواعيد نهائي دوري النخبة الذي يتنافس عليه الزمالك والاتحاد بعد فوزهما على الأهلي وطلائع الجيش على الترتيب.

وسيلعب الزمالك ضد الاتحاد على اللقب، بينما ينافس الأهلي فريق طلائع الجيش على المركز الثالث.

وتجري المباراة الأولى في المواجهتين في 16 إبريل الجاري.

والمباراة الثانية يوم 17 إبريل.

وستكون مباراتا الأهلي وطلائع الجيش الساعة 9 مساء بينما يلعب الزمالك والاتحاد الساعة 11 مساء.

ويحتضن ملعب النادي في العاصمة الإدارية المباريات.

ولابد أن يفوز كل فريق على الآخر مرتين، لذلك إذا فاز كل منهما بمباراة تجري مواجهة حاسمة يوم 18 إبريل.

وأعلن اتحاد الطائرة إقامة نصف نهائي كأس مصر في 9 و10 و11 إبريل الجاري.

وفي كأس مصر سيلعب الأهلي ضد بتروجت بينما يواجه الزمالك فريق طلائع الجيش.

وتجري البطولة أيضا بنظام play-off، أي لابد أن يفوز الفريق بمباراتين ليعبر للمرحلة التالية.

الزمالك الاتحاد السكندري دوري الكرة الطائرة
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