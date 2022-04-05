خبر في الجول – سبب استبعاد زيزو والجزيري وفتوح من مواجهة الزمالك وبيراميدز

شهدت قائمة الزمالك التي تستعد لملاقاة بيراميدز غياب أحمد سيد "زيزو" وسيف الدين الجزيري وأحمد فتوح فما هو السبب؟

حسبما علم FilGoal.com فإن زيزو يعاني من إجهاد عام أدى لغيابه عن القائمة.

وخاض زيزو برنامجا تأهيليا وضع من قبل الجهاز الفني للفريق وتدرب بالكرة وبدونها خلال الأيام الماضية.

أما الجزيري فيعاني من آلام في الركبة جعلته يغيب عن القائمة.

والإصابة أيضا هي سبب غياب أحمد فتوح عن المباراة إذ أنه يعاني من شد في العضلة الخلفية بالإضافة لمعاناته من حساسية ألقت بظلالها على منطقتي الحلق والفم.

ويواجه الزمالك منافسه بيراميدز غدا الأربعاء في ملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة 11 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز الثاني وخاض كل منهما 11 مباراة.