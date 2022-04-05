تشكيل دوري الأبطال - مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام خماسي دفاعي لـ أتليتكو

مباشر دوري الأبطال – بنفيكا (0) - (0) ليفربول.. انطلاق المباراة

مباشر دوري الأبطال - مانشستر سيتي (0)-(0) أتليتكو مدريد.. انطلاق المباراة

تشكيل دوري الأبطال – صلاح وماني ودياز أساسيون مع ليفربول ضد بنفيكا

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام بنفيكا

مؤتمر ناجلزمان: فياريال يتمتع بخبرة أوروبية كبيرة وعلينا إيجاد طريقة لإسقاطه

جوارديولا: هناك مفهوم خاطئ عن الطريقة التي يلعب بها سيميوني

ليفاندوفسكي: الجميع كان يخاف مواجهتنا مع فليك.. وشعرت بالخيبة في مباراتي الأولى في دوري الأبطال

ماركا: أنشيلوتي لم يسافر مع ريال مدريد لمواجهة تشيلسي حتى الآن بسبب كورونا