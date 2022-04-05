تشكيل دوري الأبطال - مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام خماسي دفاعي لـ أتليتكو
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 20:04
كتب : FilGoal
دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بالقوة الضاربة لفريقه في مواجهة أتليتكو مدريد الإسباني.
ويلعب مانشستر سيتي ضد أتليتكو مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام بملعب الاتحاد.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
المرمى: إيدرسون
الدفاع: جون ستونز – إيمريك لابورت – ناثان أكي – جواو كانسيلو
الوسط: كيفين دي بروين – رودري – إليكاي جوندوجان
الهجوم: رياض محرز – رحيم ستيرلينج – بيرناردو سيلفا
بينما جاء تشكيل أتليتكو مدريد كالآتي:
المرمى: يان أوبلاك
الدفاع: فيرساليكو – فيليبي – سافيتش – رينليدو – رينان لودي
الوسط: كوكي – ماركوس لورينتي – كوندوجبيا
الهجوم: جواو فيليكس – أنطوان جريزمان
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